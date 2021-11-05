Нарушение условий "красной" зоны: около 150 предприятий и 400 жителей в Киевской области будут привлечены к ответственности

Нарушение условий "красной" зоны: около 150 предприятий и 400 жителей в Киевской области будут привлечены к ответственности

4 ноября мобильные группы провели в регионе 321 проверку, выявили 193 нарушителя соблюдения противоэпидемических норм.

Около 150 предприятий и 400 жителей в Киевской области будут привлечены к админответственности за нарушение условий "красной" зоны.

В течение четверга, 4 ноября, мобильные группы провели на территории Киевской области 321 проверку. Обнаружили 193 нарушителя соблюдения противоэпидемических норм.

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Об этом сегодня, 5 ноября, на брифинге отметил заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.

"Мы увеличили количество мобильных групп – теперь их 48. Они проводят проверки везде. Мы были вынуждены организовать инспекции, потому что есть люди, которые игнорируют противоэпидемические мероприятия и пытаются работать или посещать общественные учреждения без наличия COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, действительного 72 часа", – отметил Олег Торкунов.

Всего с 30 октября в Киевской области было проинспектировано 914 общественных заведений. По результатам проверок административные материалы составлены на 148 предприятий, которые были проверены за весь период, а также на 410 жителей Киевщины, которые нарушали ограничительные меры.

Напомним, с 30 октября Киевская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности. В регионе начали контролировать работу общественных учреждений по соблюдению ограничительных мер. Через несколько дней провели более 300 проверок. Сначала они носили профилактический характер, но с 2 ноября контроль в регионе ввели усиленный.

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