Ляшко рассказал, сколько детей сделали прививку от COVID-19

В Украине вакцинируют детей с 12 лет, однако во многих странах мира прививки вводят уже с пятилетнего возраста.
В Украине от коронавируса вакцинировали более 40 тысяч детей в возрасте с 12 лет и старше.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30. Саммит "Дети".
"Мы направлены на борьбу с COVID-19 и позволили вакцинироваться от коронавирусной болезни детям от 12 лет. Уже более 40 тысяч детей воспользовалось этим случаем", — сказал Ляшко.
Министр обратил внимание, что в некоторых странах мира уже начали вакцинировать от коронавируса детей с 5 лет. Ляшко выразил надежду, что и в Украине производители вакцин быстро зарегистрируют изменения в инструкции и привезут соответствующие препараты для детей этого возраста.
"Однако мы в Украине не делаем приоритет на массовую вакцинацию от COVID-19 именно детей, поскольку сосредоточены на группе риска — людей старшего возраста", — подытожил глава Минздрава.
Напомним, что в Украине можно прививать от коронавируса детей с 12 лет.
Ранее в Испании одобрили COVID-вакцинацию для детей с 5 до 11 лет.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.