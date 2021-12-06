Ляшко рассказал, планирует ли Минздрав усиливать карантинные ограничения на праздники

По словам главы Минздрава, в период праздников вспышка ОРЗ происходит традиционно каждый год.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встречать Новый год в кругу близких людей вместе с полным курсом вакцинации против коронавируса. Глава Минздрава подчеркнул, что усиления карантинных ограничений на праздники не будет.
Об этом Виктор Ляшко сказал в эфире "24 канала".
"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", — отметил министр.
Кроме того, глава Минздрава отметил, что новые волны коронавируса никак не связаны с массовостью на новогодние праздники. По его словам, в осенне-зимний период, особенно с февраля по март, традиционно происходит вспышка острых распираторных заболеваний.
"В прошлом году в этот промежуток времени была новая волна. Мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, и нам удалось оттянуть волну во времени", — уточнил Ляшко.
Именно поэтому Ляшко сообщил, что на праздники ужесточения карантинных ограничений не будет.
"Украина уже находится в адаптивном карантине и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется", — сказал глава Минздрава.
Напомним, с 7 декабря на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и Киева перестанут действовать ограничения "красной" зоны.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.