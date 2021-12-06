Ляшко рассказал, планирует ли Минздрав усиливать карантинные ограничения на праздники

По словам главы Минздрава, в период праздников вспышка ОРЗ происходит традиционно каждый год.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встречать Новый год в кругу близких людей вместе с полным курсом вакцинации против коронавируса. Глава Минздрава подчеркнул, что усиления карантинных ограничений на праздники не будет.

Об этом Виктор Ляшко сказал в эфире "24 канала".

"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", — отметил министр.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что новые волны коронавируса никак не связаны с массовостью на новогодние праздники. По его словам, в осенне-зимний период, особенно с февраля по март, традиционно происходит вспышка острых распираторных заболеваний.

"В прошлом году в этот промежуток времени была новая волна. Мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, и нам удалось оттянуть волну во времени", — уточнил Ляшко.

Именно поэтому Ляшко сообщил, что на праздники ужесточения карантинных ограничений не будет.

"Украина уже находится в адаптивном карантине и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется", — сказал глава Минздрава.

Напомним, с 7 декабря на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и Киева перестанут действовать ограничения "красной" зоны.

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