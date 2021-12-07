Новый штамм коронавируса "Омикрон", вероятно, уже в Украине — Комаровский

Пока не было зарегистрировано ни одного смертельного случая от "Омикрона", что дает надежду на "оптимистический сценарий", говорит врач Евгений Комаровский.

Новый штамм коронавируса "Омикрон", вероятно, уже есть в Украине. Этот вариант вируса очень быстро распространяется, в том числе, и среди детей. Такое мнение высказал врач Евгений Комаровский, передает "Украина 24".

"На сегодняшний день "Омикрон" обнаружен практически в 50 странах. Он подобрался совсем вплотную к Украине. Он в России и Румынии. В Украине он, наверное, тоже есть, но мы его пока здесь еще не обнаружили", — сказал Комаровский.

По его словам, в Южной Африке "Омикрон" уже практически вытеснил "Дельту", но пока не было зарегистрировано ни одного смертельного случая в результате заражения новым штаммом.

"Попробуем на этом этапе рассматривать это как возможный оптимистический сценарий. В Украине он будет, никуда мы от этого не денемся. И скорее всего его будет много. Сейчас ЮАР отмечает, что у них стремительно растет количество больных детей именно с "Омикроном". Но не надо пугаться, нет информации о том, что дети тяжело болеют. Нет, они болеют легко. Но количество болеющих детей — большое. Мы можем прийти к этой ситуации, и мы потенциально должны быть к ней готовы", — сказал врач.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, новый штамм коронавируса "Омикрон" по состоянию на 6 декабря на территории Украины не обнаружен.

Из-за штамма "Омикрон" в Украину запретили въезд из ряда африканских стран

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