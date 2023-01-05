Ученые обнаружили, что COVID-19 полностью захватывает тело человека

Ученые выяснили, что вирус вызывает стойкие инфекции во многих частях тела, даже через несколько месяцев после заболевания. Ученые поддерживают довод в пользу дальнейших исследований противовирусных препаратов как возможной терапии.

Об этом пишет Nature.

Несмотря на то, что с момента появления коронавируса прошло три года, исследователи все еще работают над пониманием того, как он взаимодействует с человеческим организмом. Одной из нерешенных задач является понимание того, сколь широко SARS-CoV-2 поражает системы органов, кроме дыхательной.

Различные исследования приходят к разным выводам о связи неврологических эффектов COVID-19 с непосредственным заражением тканей головного мозга. Недавно команда Стэнфордской школы медицины проанализировала посмертные образцы мозговой ткани нескольких пациентов с COVID и не нашли там следов вирусной РНК.

Но ученые обнаружили важные воспалительные биомаркеры, что дает понимание неврологических симптомов с постоянной активностью иммунной системы. Эта гипотеза и была подтверждена следующими исследованиями, в ходе которых были выявлены признаки нейровоспаления у пациентов с инфекцией.

Результаты показали, что РНК SARS-CoV-2 может быть обнаружена в 84 различных частях тела. Больше вирусной нагрузке подвергается дыхательная система, однако вирус был обнаружен и в головном мозге, кишечнике, сердце, почках, надпочечниках, глазах и лимфатических узлах.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 несколько недель стал доминирующим в Соединенных Штатах Америки.

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