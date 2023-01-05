Стремительно расползается по миру: в ВОЗ рассказали о новом штамме коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 несколько недель стал доминирующим в Соединенных Штатах Америки.

Об этом пишет издание Politico.

Новый подвид болезни может спровоцировать волну заболеваемости в мире. На сегодняшний день Omicron XBB.1.5 был зафиксирован в 29 странах.

"Мы озабочены его темпом роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие подвиды", — отметила технический специалист ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове.

В то же время в ВОЗ пока не могут сказать, как на новый штамм реагирует иммунитет вакцинированных людей и переболевших COVID-19. В организации также не уточняют, является ли XBB.1.5 более тяжелым вариантом заболевания.

В публикации отмечают, что в некоторых регионах США количество госпитализаций сейчас на 40% превышает показатели прошлого года.

Напомним, в Украине в конце 2022 и начале 2023 года увеличилось количество случаев госпитализации больных коронавирусом. В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последнюю неделю прошлого года в больницы попали почти 3 тысячи украинцев. В то же время в министерстве подчеркнули, что новых волн коронавируса пока не предвидится.

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