Китай отказался от предложенных США вакцин от COVID-19, несмотря на быстрое распространение вируса – Bloomberg

В США озабочены ростом количества новых штаммов вируса и его влиянием на экономику Китая.
Несмотря на распространение в Китае нового штамма коронавируса, КНР отклонила предложения США по вакцинам от COVID-19.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальные лица США.
Отмечается, что чиновники в США озабочены ростом количества новых штаммов вируса и его влиянием на экономику Китая: Америка неоднократно предлагала правительству Си Цзиньпина получить мРНК вакцины и другую помощь.
Предложения США были сделаны высокопоставленными дипломатами, в том числе во время декабрьской поездки в Китай помощником госсекретаря Даниэлем Критенбринком и старшим директором Совета национальной безопасности Лорой Розенбергер, а также через чиновников здравоохранения и посредников.
На регулярном брифинге для прессы в Пекине 6 января спикер МИД Китая Мао Нин заявила, что китайских вакцин и медицинских препаратов "в общем достаточно".
"У нас достаточно вакцин, чтобы люди, имеющие на это право, получали их, — сказала и добавила: — Мы будем продолжать работать с международным сообществом, включая США, чтобы лучше справиться с вызовами COVID-19 и защитить жизнь и здоровье людей".
Как пишет издание, принять вакцины от США, вероятно, привлечет внимание к несостоятельности Пекина разработать собственную вакцину мРНК в то время, когда Китай настаивает на самообеспечении в условиях более широкой стратегической борьбы с США. Китай исторически сдержанно воспринимал внешнюю помощь во время кризиса.
Новая вспышка COVID-19 в Китае
В Китае количество пациентов с COVID-19 растет каждый день после того, как Пекин отменил пандемические ограничения.
Италия первой в Европе возвращает тестирование на COVID-19 для всех прибывающих из Китая.
Позже правительство Марокко приняло решение запретить въезд на территорию страны путешественникам из Китая, независимо от их национальности, из-за роста там количества больных COVID-19.
Китай сталкивается со всплеском новых случаев COVID, похоронные бюро уже не справляются с количеством смертей. Одно из отделений настолько переполнено, что ввело ограничение на 5-10 минут для семей, чтобы оплакивать своих умерших родственников.
В ВОЗ рассказали о новом штамме коронавируса Omicron XBB.1.5 в течение нескольких недель стал доминирующим в Соединенных Штатах Америки.
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