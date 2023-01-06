Что делает COVID-19 с нашими психикой и сном: новое исследование ученых

Ученые сосредоточились на изучении того, как коронавирус влияет на наше психическое и физическое здоровье, а также функции головного мозга. Проблемы со сном могут стать хроническими из-за того, что пандемия мешает своевременно обратиться к врачу и получить надлежащее лечение.

О результатах исследования пишет Science Alert.

Ученые пришли к выводу, что COVID-19 не просто влияет на наш сон, но и буквально вторгается в наши сны. Одно из исследований показывает, что включает данные по всей доступной научной литературе, показывают, что более половины людей (52%), заразившихся коронавирусом, сталкиваются с нарушениями сна во время болезни. Наиболее распространенным нарушением сна среди реципиентов называлась бессонница.

Как правило, большинство больных COVID быстро выздоравливают и восстанавливаются, однако у небольшого процента пациентов симптомы коронавируса могут сохраниться в долгосрочной перспективе. Ученые обнаружили, что люди, которые долгое время не могут победить вирус, в конце концов, столкнутся с длительными проблемами со сном.

Кроме того, типичными симптомами COVID-19 являются лихорадка, кашель и затрудненное дыхание – ученым известно, что все это также нарушает наш сон.

К проблемам со сном также может привести плохое психическое здоровье. Исследования уже подтвердили, что существует связь между коронавирусом и плохим психическим здоровьем, в частности, депрессией и тревогой.

Исследователи отмечают, что справиться с кратковременной и длительной бессонницей поможет когнитивно-поведенческая терапия, за которой следует обратиться к врачу.

Европейская академия когнитивно-поведенческого лечения бессонницы дала рекомендации по преодолению проблем со сном:

соблюдайте график сна и бодрствования

меньше думайте о вещах, вызывающих стресс

используйте кровать только для сна

ложитесь спать и вставайте, когда нуждаетесь в этом

делитесь с близкими чувствами стресса

сделайте комнату для сна максимально темной

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