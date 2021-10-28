Киев усиливает карантин с 1 ноября

Решение было принято сегодня.

В Киеве ужесточают карантинные ограничения с 1 ноября.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

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По его словам, карантин усилят из-за ухудшения COVID-ситуации.

"Увеличивается количество госпитализированных, а также нуждающихся в кислородной поддержке. Более 6 тысяч коек подготовлены в больницах Киева, заполненность коек составляет 63%", — заявил Кличко.

Учитывая ухудшение ситуации в столице, вводятся следующие ограничения: заведения питания, гостиницы, спортзалы, ТРЦ разрешается посещать только с отрицательным ПЦР-тестом или СOVID-сертификатами.

Напомним, в столице за последние сутки заболел 1451 человек, летальных исходов – 39.

Ситуация в больницах непростая – там находятся 3334 пациента, в том числе 50 детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19; 452, в том числе 27 детей – с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии 2411 пациентов.

Отметим, количество случаев коронавируса в Киеве и области ежедневно растет.

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