Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки подтвердили 2113 новых случаев

Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки подтвердили 2113 новых случаев

Больше новых случаев зарегистрировали в Днепре — 844.

Днепропетровская область продолжает бить коронавирусные антирекорды. По состоянию на 28 октября, в регионе – 2113 новых случаев заражения.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

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Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Днепре — 844, в Кривом Роге — 212, в Новомосковске — 189, а также в Павлограде — 113.

Болезнь за сутки побороли 765 человек, умерли – 50 человек.

Отметим, что всего по Украине зафиксировали 26 071 новых случаев заражения COVID-19. ПЦР-тесты провели 77 573 человек, методом ИФА – 21 960.

Напомним, что Украина уже на втором месте в Европе по количеству смертей от коронавируса.

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