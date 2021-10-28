Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки подтвердили 2113 новых случаев

Больше новых случаев зарегистрировали в Днепре — 844.
Днепропетровская область продолжает бить коронавирусные антирекорды. По состоянию на 28 октября, в регионе – 2113 новых случаев заражения.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Днепре — 844, в Кривом Роге — 212, в Новомосковске — 189, а также в Павлограде — 113.
Болезнь за сутки побороли 765 человек, умерли – 50 человек.
Отметим, что всего по Украине зафиксировали 26 071 новых случаев заражения COVID-19. ПЦР-тесты провели 77 573 человек, методом ИФА – 21 960.
Напомним, что Украина уже на втором месте в Европе по количеству смертей от коронавируса.