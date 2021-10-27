"Антивакцинаторы" из разных регионов собираются в Киев: как будут обходить карантинные ограничения

"Антивакцинаторы" из разных регионов собираются в Киев: как будут обходить карантинные ограничения

В соцсетях организаторы акции возле Верховной Рады создают группы для желающих отправиться на антивакцинаторский митинг в столицу 3 ноября.

В среду, 3 ноября, противники вакцинации против COVID-19 планируют провести акцию протеста возле Верховной Рады в Киеве, на которую приглашают приехать "антивакцинаторов" из разных областей Украины. Они призывают единомышленников присоединиться к акции, несмотря на введенные Кабмином ограничения для невакцинированных граждан на перевозку в междугородном транспорте.

ТСН.ua узнавал, как участники акции из других городов собираются добраться в Киев и какие проблемы они при этом обсуждают.

В Telegram-канале для желающих поехать в столицу из Киевской области активность пока невысокая, в большинстве своем здесь публикуют сообщения те, кто хотел бы добраться до Киева попутным транспортом. Однако предложения от водителей явно не соответствуют спросу.

“Если вы добираетесь на собственном транспорте, напишите откуда едете и укажите количество свободных мест. Если вы ищете транспорт, чтобы добраться, просто пишите откуда едете, возможно кто-то будет ехать с этого же места”, — говорится в сообщении в чате.

В связи с тем, что в день акции возможны также трудности с поездками невакцинированных граждан в метрополитене, в группе обсуждается возможность поездки к ВР на такси — группами по 3-4 человека.

В группе желающих поехать на митинг в Киев из Днепропетровщины просят всех, кто присоединяется к Telegram-каналу, заполнить форму "для того, чтобы видеть общую картину". Объявлено, что время сбора в Киеве — 7.30 утра в среду, 3 ноября. Также просят объявиться всех водителей, которые могут взять попутчиков.

"Есть вариант нанять автобус на 50 человек (пока ждем информацию от перевозчика). Если есть еще варианты, предлагайте. Предварительно время выезда в 21:00 2 ноября с площади Островского”, — сообщили организаторы.

Участникам группы, не имеющим денег на поездку, обещают, по возможности, оказать "спонсорскую" помощь. Для всех остальных стоимость поездки – 500 гривен.

Здесь также обсуждают решения судов, выносимых по карантинным ограничениям.

Похожая ситуация в Telegram-канале для желающих поехать на антивакцинаторский протест в Киев из Одесской области. Здесь также призывают объявляться водителей и попутчиков, но в то же время советуют быть осмотрительными.

“Будьте бдительны планируя свое путешествие! Посмотрите в лицо организатору найма автобуса (тем более на 74 человека) или водителю легкового автомобиля. Помните о мерах предосторожности и безопасности! Перечитала чат за два дня, очень много, по-моему, провокационных смс! Мы все благополучно приедем 3 ноября 2021 в 7:30 к ВРУ” — говорится в сообщении.

В этом чате также обсуждают возможность переночевать в "нормальном" хостеле в столице, где не будут требовать справки о вакцинации.

Кстати, акцию протеста против вакцинации от COVID-19 собираются провести также во Львове.

Пользователь Янина Корчак на своей Facebook-странице призывает собраться 3 ноября в 8 утра на площади Рынок возле ратуши, в которой расположен Львовский городской совет.

"Делаем митинг против вакцинации. Поддерживаем людей, которые выходят в Киеве на митинг против вакцинации. Подумайте о своем будущем и своих детях. Почему над нами должны проводить разные опыты", — написала женщина, которая также утверждает, что у нее поднимается давление, когда на работе к ней подходят вакцинированные коллеги.

В комментариях к этому посту организаторы советуют собрать людей в других местах — возле "ководной" больницы на Топольной, у морга или выйти на марш возле известной психбольницы на Кульпарковской.

Напомним, в "красную" зону карантина от 30 октября перейдут еще 7 областей : Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

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