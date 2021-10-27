Минздрав разрешил испытывать в Украине две новые COVID-вакцины: детали

Участие примут взрослые в возрасте 18 лет и старше.
В Украине проведут клинические испытания двух вакцин от коронавируса.
Об этом идет речь в приказе Министерства здравоохранения.
Многоэтапное, модифицированное двойное слепое исследование будет проводиться для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин (моновалентной и бивалентной) для предотвращения COVID-19. Участие примут взрослые в возрасте 18 лет и старше.
Запрос на испытания подала компания Sanofi.
Исследования будут проводить в следующих заведениях:
- "Центр семейной медицины плюс" (Киев);
- "Эдельвейс Мэдикс" (Киев);
- "Медстрой-клиник" (Киев);
- Медцентр "Салютем" (Винница);
- Клиника "Благомед" (Киев).
Ранее Минздрав разрешил вакцинировать против COVID-19 детей 12-17 лет.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.