Одесская область лидирует по заболеванию COVID-19: статистика на 28 октября

Одесская область лидирует по заболеванию COVID-19: статистика на 28 октября

28 человек скончались от страшной болезни.

За минувшие сутки в Одесской области зарегистрировали 2296 новых случаев коронавирусной болезни. 28 человек умерли от осложнений, 240 пациентов поправились.

Об этом сообщили на сайте Минздрава.

Одесская область возглавила список регионов с наибольшим количеством инфицированных за сутки. На втором месте Житомирская область (1668), на третьем — Харьковская (1517).

По данным Минздрава, за все время пандемии в Одесской области:

заболели 187 190 человек

выздоровел 148 101 пациент

умерли 3 934 гражданина

болеют 35 155 жителей региона

Ранее стало известно, что Украина заняла второе место в мире и Европе по суточному числу смертей от коронавируса.

В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса – это рекордное количество с начала пандемии. В течение суток от COVID-19 умерли 576 человек, 10 006 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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