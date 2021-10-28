Київ посилює карантин від 1 листопада

Рішення було прийняте сьогодні.

У Києві посилюють карантинні обмеження від 1 листопада.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

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За його словами, карантин посилять через погіршення COVID-ситуації.

"Збільшується кількість госпіталізованих, а також тих, хто потребує кисневої підтримки. Понад 6 тисяч ліжок підготовлені у лікарнях Києва, заповненість ліжок складає 63%", — заявив Кличко.

З огляду на погіршення ситуації, у столиці запроваджуються наступні обмеження: заклади харчування, готелі, спортзали, ТРЦ дозволяється відвідувати лише с негативним ПЛР-тестом або СOVID-сертифікатами.

Дивіться повний перелік карантинних обмежень, які діятимуть у столиці від 1 листопада.

Нагадаєамо, у столиці за останню добу захворіла 1451 людина, летальних випадків – 39.

Ситуація в лікарнях непроста – наразі там перебувають 3334 пацієнти, зокрема 50 дітей, з підтвердженим діагнозом COVID-19; 452, зокрема 27 дітей, – із підозрою на захворювання. Загалом у важкому стані 2411 пацієнтів.

Зазначимо, кількість випадків коронавірусу в Києві та області щодня зростає.

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