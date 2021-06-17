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Эстония предоставит Украине 200 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Эстония предоставит Украине 200 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Associated Press

Минобороны Украины получит половину партии.

Правительство Эстонии решил поделиться 900 тыс. доз вакцины AstraZeneca с другими странами. Их распределят через механизм COVAX и выделят непосредственно странам "Восточного партнерства".

Об этом сообщает ERR.

400 тыс. доз вакцины AstraZeneca Таллинн отдаст глобальной вакцинных инициативе COVAX. Еще 400 тыс. доз — странам "Восточного партнерства", которые обратились за помощью как на двустороннем уровне, так и через ЕС.

По 100 тыс. доз получит Украина, Грузия и Молдова. По 50 тыс. доз — Азербайджан и Армения.

Отдельно 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca Эстония выделяет для Минобороны Украины. Министерство обороны Эстонии покрывает расходы на транспортировку.

Напомним, что в Верховной Раде начали прививать нардепов американской вакциной Pfizer.

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