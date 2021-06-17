Эстония предоставит Украине 200 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Минобороны Украины получит половину партии.

Правительство Эстонии решил поделиться 900 тыс. доз вакцины AstraZeneca с другими странами. Их распределят через механизм COVAX и выделят непосредственно странам "Восточного партнерства".

Об этом сообщает ERR.

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400 тыс. доз вакцины AstraZeneca Таллинн отдаст глобальной вакцинных инициативе COVAX. Еще 400 тыс. доз — странам "Восточного партнерства", которые обратились за помощью как на двустороннем уровне, так и через ЕС.

По 100 тыс. доз получит Украина, Грузия и Молдова. По 50 тыс. доз — Азербайджан и Армения.

Отдельно 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca Эстония выделяет для Минобороны Украины. Министерство обороны Эстонии покрывает расходы на транспортировку.

Напомним, что в Верховной Раде начали прививать нардепов американской вакциной Pfizer.

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