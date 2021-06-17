Готовимся: Голубовская предупредила о штамме коронавируса Delta и рассказала, какие вакцины против него эффективны

Вакцины Pfizer и Moderna эффективные от штамма Delta на 88% после введения обоих доз.

В Украине после Евро-2020 может появиться штамм коронавируса Delta (индийский штамм коронавируса), который уже быстро распространяется по миру.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

По данным инфекциониста, в США зафиксировали, что новым штаммом Delta уже заболело 10% из всех инфицированных коронавирусом. Похожая ситуация также в Великобритании. Голубовская добавила, что новые штаммы коронавируса способны быстро распространяться.

"Они вызывают более тяжелые формы заболевания, характеризующиеся значительным снижением нейтрализации антителами (как вследствие болезни, так и вакцинации), пониженной эффективностью лечения и "ускользанием" от стандартных диагностических тестов", — сообщила профессор.

Ольга Голубовская также отметила, что вакцины Pfizer и Moderna эффективные от штамма Delta на 88% после введения обоих доз, а Johnson & Johnson и AstraZeneca — на 60%.

"Поэтому ждем возвращения болельщиков с "Евро-2020" и готовимся. Каждый как может", — отметила врач.

Напомним, Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

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