Готовимся: Голубовская предупредила о штамме коронавируса Delta и рассказала, какие вакцины против него эффективны

Вакцины Pfizer и Moderna эффективные от штамма Delta на 88% после введения обоих доз.
В Украине после Евро-2020 может появиться штамм коронавируса Delta (индийский штамм коронавируса), который уже быстро распространяется по миру.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.
По данным инфекциониста, в США зафиксировали, что новым штаммом Delta уже заболело 10% из всех инфицированных коронавирусом. Похожая ситуация также в Великобритании. Голубовская добавила, что новые штаммы коронавируса способны быстро распространяться.
"Они вызывают более тяжелые формы заболевания, характеризующиеся значительным снижением нейтрализации антителами (как вследствие болезни, так и вакцинации), пониженной эффективностью лечения и "ускользанием" от стандартных диагностических тестов", — сообщила профессор.
Ольга Голубовская также отметила, что вакцины Pfizer и Moderna эффективные от штамма Delta на 88% после введения обоих доз, а Johnson & Johnson и AstraZeneca — на 60%.
"Поэтому ждем возвращения болельщиков с "Евро-2020" и готовимся. Каждый как может", — отметила врач.
Напомним, Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.