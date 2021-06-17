Естонія надасть Україні 200 тис. доз вакцини AstraZeneca

Міноборони України отримає половину партії.

Уряд Естонії вирішив поділитися 900 тис. доз вакцини AstraZeneca з іншими країнами. Їх розподілять через механізм COVAX і виділять безпосередньо країнам "Східного партнерства".

Про це інформує ERR.

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400 тис. доз вакцини AstraZeneca Таллінн віддасть глобальній вакцинній ініціативі COVAX. Ще 400 тис. доз — країнам "Східного партнерства", які звернулася за допомогою як на двосторонньому рівні, так і через ЄС.

По 100 тис. доз отримає Україна, Грузія та Молдова. По 50 тис. доз — Азербайджан і Вірменія.

Окремо 100 тис. доз вакцини AstraZeneca Естонія виділяє для Міноборони України. Міністерство оборони Естонії покриває витрати на транспортування.

Нагадаємо, що у Верховній Раді почали щеплювати нардепів американською вакциною Pfizer.

Новини України: в межах програми COVAX Україна отримала 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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