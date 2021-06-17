Естонія надасть Україні 200 тис. доз вакцини AstraZeneca

Міноборони України отримає половину партії.
Уряд Естонії вирішив поділитися 900 тис. доз вакцини AstraZeneca з іншими країнами. Їх розподілять через механізм COVAX і виділять безпосередньо країнам "Східного партнерства".
Про це інформує ERR.
400 тис. доз вакцини AstraZeneca Таллінн віддасть глобальній вакцинній ініціативі COVAX. Ще 400 тис. доз — країнам "Східного партнерства", які звернулася за допомогою як на двосторонньому рівні, так і через ЄС.
По 100 тис. доз отримає Україна, Грузія та Молдова. По 50 тис. доз — Азербайджан і Вірменія.
Окремо 100 тис. доз вакцини AstraZeneca Естонія виділяє для Міноборони України. Міністерство оборони Естонії покриває витрати на транспортування.
Нагадаємо, що у Верховній Раді почали щеплювати нардепів американською вакциною Pfizer.