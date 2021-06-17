Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Естонія надасть Україні 200 тис. доз вакцини AstraZeneca

Естонія надасть Україні 200 тис. доз вакцини AstraZeneca

Associated Press

Міноборони України отримає половину партії.

Уряд Естонії вирішив поділитися 900 тис. доз вакцини AstraZeneca з іншими країнами. Їх розподілять через механізм COVAX і виділять безпосередньо країнам "Східного партнерства".

Про це інформує ERR.

400 тис. доз вакцини AstraZeneca Таллінн віддасть глобальній вакцинній ініціативі COVAX. Ще 400 тис. доз — країнам "Східного партнерства", які звернулася за допомогою як на двосторонньому рівні, так і через ЄС.

По 100 тис. доз отримає Україна, Грузія та Молдова. По 50 тис. доз — Азербайджан і Вірменія.

Окремо 100 тис. доз вакцини AstraZeneca Естонія виділяє для Міноборони України. Міністерство оборони Естонії покриває витрати на транспортування.

Нагадаємо, що у Верховній Раді почали щеплювати нардепів американською вакциною Pfizer.

Новини України: в межах програми COVAX Україна отримала 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Новини України: в межах програми COVAX Україна отримала 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.