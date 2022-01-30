COVID-19 вызывает микроскопические повреждения легких.
Британские медики выяснили причину постковидного синдрома, вызывающего длительную одышку у части пациентов, переболевших COVID-19.
Об этом сообщает BBC News.
Британские специалисты отметили, что магнитно-резонансная томография с ксеноном, как ингаляционный контрастный агент, позволяет заметить аномалии, которые хранятся в легких во время постковидного синдрома.
Авторы исследования считают, что COVID-19 вызывает микроскопические повреждения легких, которые невозможно заметить с помощью компьютерной томографии.
Постковидный синдром наблюдается у примерно 20% людей, выздоровевших после заражения новой коронавирусной инфекцией. В течение нескольких месяцев после болезни они продолжают страдать от некоторых симптомов COVID-19, в частности, от одышки, повышенной усталости и снижения умственной работоспособности. Лечение и диагностика усугубляются тем, что обычные методы обследования не выявляют у них никаких отклонений.
Ранее специалисты американской клиники провели новое исследование, по результатам которого стало известно, что постковидный синдром чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
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