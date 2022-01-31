Новая волна COVID-19 накрыла Одесскую область: более тысячи зараженных в сутки

Новая волна COVID-19 накрыла Одесскую область: более тысячи зараженных в сутки

От недуги за минувшие сутки умерло 5 человек.

За минувшие сутки, 30 января, в Одесской области COVID-19 обнаружили у 1412 человек. 252 больных поправились, пять – умерли.

Об этом сообщили на сайте Минздрава.

Как отмечают в ведомстве, за все время пандемии в Одесской области:

заболел 261 581 человек

выздоровели 232 798 человек

умерли 5 718 больных

в настоящее время болеют 23 065 жителей области

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 22 026 человек. Больше всего случаев коронавируса выявили во Львовской области (2 934), далее идет Хмельницкая область (2 092). На третьем месте по количеству больных - Житомирская область (1 576).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

От COVID-19 умерли 144 человека | Коронавирус в Украине

Читайте также: