За сутки коронавирус обнаружили у более 22 тысяч украинцев: статистика на 31 января

За сутки коронавирус обнаружили у более 22 тысяч украинцев: статистика на 31 января

Болезнь продолжает атаковать украинцев.

В Украине за минувшие сутки, 30 января, заразились коронавирусом 22 026 человек. Больше всего новых заражений — во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Среди новых больных – 337 медработников и 2 865 детей. Госпитализированы 2 322 человека, 78 — умерли, 4 346 выздоровели.

Кроме того, прививки против коронавируса за неделю сделали 20 983 человека. Первую дозу получили 6524 человека, вторую дозу — 7653 человека, дополнительную дозу получили 98 человек, бустерную дозу — 6708 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 72.

Коронавирус в Украине: количество больных за сутки превысило 37 тысяч

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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