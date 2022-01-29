Заведения открыты только для привитых и с отрицательными тестами: во Львовской области усиливают карантин

Новые ограничения начнут действовать с понедельника.
С понедельника, 31 января, во Львовской области усиливают карантинные меры – из-за стремительного распространения COVID-19.
Такое решение было принято членами областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Дополнительные карантинные запреты во Львовской области с 31 января 2022 года:
- 1) Запрещены приемы посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по предоставлению услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос. Если у 100% работников и посетителей есть сертификаты о прививках, отрицательные тесты или сертификаты о выздоровлении – работа разрешена.
- 2) Запрещена деятельность рынков, кроме продовольственных. Если у 100% работников и посетителей есть сертификаты о прививках, отрицательные тесты или сертификаты о выздоровлении – работа разрешена.
- 3) Запрещен прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при соблюдении соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий. Если у 100% работников и посетителей есть сертификаты о прививках, отрицательные тесты или сертификаты о выздоровлении – работа разрешена.
- 4) Запрещен прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Если у 100% работников и посетителей есть сертификаты о прививках или отрицательные тесты – работа разрешена (сертификаты о выздоровлении не принимаются во внимание).
- 5) Запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мер соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и осуществление обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников, мер по аттестации соискателей, мер по оценке качества образования. Если у 100% работников и посетителей есть сертификаты о прививках или отрицательные тесты – работа разрешена (сертификаты о выздоровлении не принимаются во внимание).
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