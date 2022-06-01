Для въезда в Турцию больше не нужны ПЦР-тесты

Министерство приняло соответствующее решение исходя из оценки текущей ситуации с Covid-19 в Турции.
Турция отменила обязательное требование о предъявлении негативных ПЦР-тестов или тестов на антитела к коронавирусу для въезда в страну.
Об этом говорится в заявлении МВД Турции.
"С 1 июня отрицательный ПЦР-тест на коронавирус максимум за 72 часа до въезда или отрицательный быстрый тест на антиген, проведенный в течение 48 часов после въезда, не потребуются для въезда в страну", — говорится в сообщении.
Напомним, за последние дни в Турции ежедневно фиксировалось менее 100 случаев инфицирования.
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