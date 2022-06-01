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Для в'їзду до Туреччини більше не потрібні ПЛР-тести

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Для в'їзду до Туреччини більше не потрібні ПЛР-тести

Фото: УНІАН

Міністерство ухвалило відповідне рішення, виходячи з оцінки поточної ситуації з Covid-19 у Туреччині.

Туреччина скасувала обов’язкову вимогу про пред'явлення негативних ПЛР-тестів або тестів на антитіла до коронавірусу для в'їзду в країну.

Про це йдеться в заяві МВС Туреччини. 

"Від 1 червня негативний ПЛР-тест на коронавірус максимум за 72 години до в’їзду або негативний швидкий тест на антиген, проведений протягом 48 годин після в’їзду, не будуть потрібні для в’їзду у країну", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом останніх днів у Туреччині щоденно фіксувалося менше 100 випадків інфікування.

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