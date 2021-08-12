COVID-штамм "Йота": в ВОЗ рассказали об опасности мутации

Сейчас 90% мутаций принадлежат штамму "Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не считают новый штамм коронавируса "Йота" серьезной опасностью.

Об этом заявила на брифинге эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове, сообщили в организации.

По ее словам, этот вариант не вызывает серьезного заболевания. В глобальном плане 90% мутаций принадлежат "Дельте". "В основном этот вариант ("Йота"- Ред.) находится в США. Сейчас у нас есть информация о 27 тыс. случаев. По нашим данным, количество случаев уменьшается", — отметила Керхове.

Как рассказали в ТСН.Ранок 12 августа, штамм коронавируса "Йота" описали американские ученые из Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Колумбийского университета. Этот вариант вируса уже распространился в США, а аткож в 27 странах. Американские ученые считают, что он заразнее, чем другие известные мутации, в том числе и "Дельта". Они отмечают, что "Йота" может оказаться устойчивым к нынешним вакцинам и спровоцировать рост смертности.

Новости мира: ученые США описали еще более опасный штамм коронавируса "Йота"

Как сообщалось, ранее глава ВОЗ заявил, что в настоящее время из-за ситуации с мутациями коронавируса, в частности штаммом "Дельта", мир находится в состоянии реальной опасности. Многие достигнутых успехов в борьбе с пандемией сейчас сводятся на нет. Глава ВОЗ говорит, что рост случаев усиливает, в частности, несправедливая вакцинация, а именно неравномерное распределение вакцин между различными государствами.

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