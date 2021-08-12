Наотдыхались: в Кирилловке растет заболеваемость на COVID-19

Вместе с тем растет и количество вакцинированных.

В курортной Кирилловке растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе Кирилловского поселкового совета.

С 16 по 30 июля в Кирилловке COVID-19 обнаружили у 20 местных жителей. С 30 июля по 5 августа зарегистрировали еще 11 случаев заболеваемости. Плюс с 6 по 11 августа у местных обнаружили еще пять лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.

"На территории Кирилловской ОТГ по состоянию на 11 августа проведено 1168 прививок от COVID-19 на пунктах вакцинации. Из них 485 прививок повторно. Сейчас вакцинацию делают вакцинами Coronavac, AstraZeneca и Moderna. Вакцина AstraZeneca используется для повторной прививки", — рассказали в пресс-службе Кирилловского поселкового совета.

Напомним, что в Украине на утро 12 августа зафиксировали 1247 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 24 человека.

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