В Ровенской области 80% больных COVID-19 инфицированы штаммом "Дельта"

Только за последнюю неделю в области количество больных коронавирусом выросла на 60%.
В Ровенской области растет количество заболеваний коронавирусом. При этом 80% больных COVID-19 инфицированы штаммом "Дельта".
Об этом рассказал главный санитарный врач области Роман Сафонов во время брифинга, сообщили в Ровенской ОГА.
По данным медика, только за последнюю неделю в области количество больных коронавирусом выросла на 60%.
"Новый штамм коронавируса "Дельта", который сейчас доминирует в Ровенской области — очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию", — подчеркнул Роман Сафонов .
Напомним, в Минздраве назвали четыре области, в которых наибольший прирост новых больных COVID-19.
Также ученые прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни.