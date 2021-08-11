В Ровенской области 80% больных COVID-19 инфицированы штаммом "Дельта"

Только за последнюю неделю в области количество больных коронавирусом выросла на 60%.

В Ровенской области растет количество заболеваний коронавирусом. При этом 80% больных COVID-19 инфицированы штаммом "Дельта".

Об этом рассказал главный санитарный врач области Роман Сафонов во время брифинга, сообщили в Ровенской ОГА.

По данным медика, только за последнюю неделю в области количество больных коронавирусом выросла на 60%.

"Новый штамм коронавируса "Дельта", который сейчас доминирует в Ровенской области — очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию", — подчеркнул Роман Сафонов .

Напомним, в Минздраве назвали четыре области, в которых наибольший прирост новых больных COVID-19.

Также ученые прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни.

Штамм "Дельта" в Украине: правила пересечения границы и новая волна карантина

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