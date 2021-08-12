Минздрав рекомендует уменьшить интервал между дозами CoronaVac до 14 дней

Минздрав рекомендует уменьшить интервал между дозами CoronaVac до 14 дней

Решение принято в связи со стремительным распространением штамма коронавируса "Дельта".

Министерство здравоохранения Украины рекомендует минимально возможный интервал между двумя дозами вакцины против COVID-19 CoronaVac — 14 дней. Ранее рекомендованный интервал между дозами составлял 28 дней.

Об этом говорится в заявлении Минздрава.

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Эксперты украинского министерства проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами. Свое решение Минздрав связывает со стремительным распространением более заразного штамма коронавируса "Дельта".

"По данным различных исследований, обобщенные Стратегической консультативной группой экспертов, консультирующей ВОЗ, после вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%", — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что пациенты уже могут просить медиков сделать вторую прививку через этот интервал.

Что это за препарат

CoronaVac — это инактивированная вакцина, то есть разработана на основе мертвых частиц вируса SARS-CoV-2. Они не могут спровоцировать болезнь, но тренируют организм реагировать, когда он сталкивается с реальным вирусом.

Вакцину вводят дважды: с интервалом от двух до четырех недель.

с интервалом от двух до четырех недель. После укола может быть озноб, повышенная температура, головная боль, а также отек или покраснение в месте инъекции.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

Как сообщалось, в Украине есть риск взрывчатых темпов роста количества больных на COVID-19. На прошлой неделе заболеваемость выросла в 1,5 раза, госпитализация — в 9,5 раза.

Ранее стало известно, что вакцина от COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech под названием CoronaVac, согласно исследованию в Индонезии, предотвращает госпитализации в случае заражения коронавируса на 96% и на 94% — симптоматической болезни.

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