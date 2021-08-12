Новая Зеландия минимум до конца этого года будет закрыта для туристов

Новая Зеландия минимум до конца этого года будет закрыта для туристов

Власти страны поставила в приоритет вакцинацию населения.

Новая Зеландия оставаться закрытой для иностранцев минимум до конца 2021 года.

Об этом заявила премьер Джасинда Ардерн, пишет BBC.

По словам руководительницы правительства, это лучший способ уберечь страну от вспышки коронавируса. "Мы просто еще не в состоянии полностью восстановить свою деятельность", — подчеркнула Ардерн.

Сейчас власти страны считают, что приоритет для страны — это вакцинация населения от COVID-19 до конца этого года.

Джасинда Ардерн также сообщила, что с 2022 года Новая Зеландия перейдет на новую индивидуальную модель поездок после открытия для иностранных туристов. Отмечается, что привитые от коронавируса путешественники из стран с низким уровнем риска смогут посещать ее без карантина. Впрочем, туристы из стран с высоким уровнем риска будут вынуждены находиться на карантине 14 дней.

Как сообщалось, вмериканське издание Bloomberg опубликовало рейтинг стран, которые по их мнению, лучше справились с эпидемией коронавируса. Тройка лучших — Сингапур, Новая Зеландия и Австралия.

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