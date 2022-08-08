Во Львовской области растет количество больных COVID-19: есть подозрения на новый штамм

С 1 по 7 августа во Львовской области провели 477 исследований на коронавирус, из которых 218 оказались положительными.

В больницах сейчас находятся 111 человек.

Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации.

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За весь период эпидемии в области зафиксирован 308071 подтвержденный случай COVID-19, из них 6704 человека умерли. Преодолеть болезнь удалось 300 896 жителям Львовщины.

Кроме того, в конце июля в Украине был обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон" – ВА.5. Со Львовской области отправили в Киев образцы тестов с подозрением на наличие этого нового штамма, а в Черновцах выявлено уже девять случаев заболевания, вызванного им.

"В Европе и Украине фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Большинство случаев спровоцированы новым штаммом ВА.4 или ВА.5, отличающимся от других штаммов большей заразностью. Вакцинация – единственная надежная защита. Человек должен получить две дозы вакцины, как вакцинальный комплекс, а через шесть месяцев — сделать бустерную дозу. Также в Украине разрешена вторая бустерная доза для людей старше 60 лет и для тех, кто имеет иммунодефицитные состояния. Эта доза вводится после четырех месяцев после получения первой бустерной дозы", — отметила руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко.

Что известно о новой разновидности?

Подтип BA.5 штамма "Омикрон" впервые был обнаружен в Южной Африке в образце, отобранном 25 февраля 2022 года.

В мае этого года в Европейском центре контроля и профилактики заболеваний назвали подтипы ВА.4 и ВА.5 вызывающими беспокойство.

По состоянию на 17 июля подтип ВА.5 штамма "Омикрон" выявляют у более чем 75% образцов, отобранных у пациентов с COVID-19 в США и около 80% образцов в Великобритании.

В среднем этот подтип распространяется в странах Европы на 50% быстрее по сравнению с подтипом ВА.2, который распространялся этой зимой сразу после первичного штамма "Омикрон".

По данным ВОЗ, на фоне распространения подтипа ВА.5 в Европе начало расти количество тяжких случаев и смертей.

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