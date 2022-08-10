В Украине за неделю обнаружили почти 4 тысячи больных коронавирусом: как защититься в условиях военного положения

Только за прошедшую неделю обнаружили 3 893 новых случая коронавируса, что на 40% больше, чем неделей ранее.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр отметил, что сейчас тенденция низкого уровня диагностики. По его словам, люди обращаются к врачу только тогда, когда уже нуждаются в госпитализации.

"Появились симптомы вирусного заболевания – сделайте тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с военным состоянием. Получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест по-прежнему можно у семейного врача. Не откладывайте при возможности получение прививки от коронавируса: как базового курса, так и бустерной дозы. Важно защитить себя перед началом эпидемического сезона, когда традиционно растет количество вирусных заболеваний", — сказал министр здравоохранения.

По данным Минздрава, за этот же период в больницы госпитализировали 1 763 пациента, выздоровели – 1 682 человека. Среди коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом, занято сейчас 4,5%.

"К сожалению, есть летальные случаи в результате коронавирусной болезни. За прошедшую неделю от осложнений коронавируса умерло 16 человек, неделей ранее — 14", — добавил Ляшко.

На сегодняшний день больше случаев заболевания фиксируют там, где условно безопаснее, поскольку пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов COVID-19.

Напомним, во Львовской области растет количество больных COVID-19. Есть подозрения на новый штамм.

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