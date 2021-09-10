Коронавирус в Украине уже не остановить: эпидемиолог прогнозирует всплеск COVID-19 и назвал причину

Коронавирус в Украине уже не остановить: эпидемиолог прогнозирует всплеск COVID-19 и назвал причину

По мнению Андрея Александрина, учебные заведения плохо подготовились к эпидемической ситуации.

Украину ждет резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Остановить новую волну COVID-19 уже не удастся.

Такое мнение высказал руководитель национальной экспертной группы по информационному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, передает "Украина 24".

По словам эксперта, одной из причин роста заболеваемости является плохая подготовка учебных заведений и детских садов.

"Быстро подготовиться к новой вспышке и большого количества заболеваний и госпитализации нам уже не удастся, потому что все надо делать вовремя. Я был удивлен, что Украина неэффективно использовала время второго лета, когда можно было подготовить детсады, школы, чтобы хотя бы для детского населения обеспечить безопасные условия", — отметил эпидемиолог.

Он подчеркнул, что именно дети, которые сейчас массово пошли в коллективы, являются главными распространителями вируса.

"Поскольку мы знаем, что дети являются движущей силой распространения острых респираторных заболеваний, в том числе COVID-19, то именно из-за детское население дальше мы будем наблюдать увеличение, растущую динамику по коронавирусу", — сказал Александрин.

Эпидемиолог добавил, что "мы ожидаем резкий подъем заболеваемости, его уже не остановить".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что стране удалось выстоять в борьбе с пропагандой по вакцинации от коронавируса и самой пандемией. После преодоления ряда вызовов государству не страшны новые волны коронавируса и страна знает, как действовать дальше.

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