"Очень коварный": педиатр рассказала об опасности и осложнениях штамма "Дельта" у детей

"Очень коварный": педиатр рассказала об опасности и осложнениях штамма "Дельта" у детей

Новый штамм является более заразным, и его симптомы отличаются от обычного течения COVID-19.

Новый штамм коронавируса "Дельта" может вызвать у детей мультисистемный воспалительный синдром, который очень опасен.

Об этом "ФАКТАМ" рассказала киевский педиатр, руководитель сети детских клиник Анна Горбань.

Она отметила, что обычно у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых, но через 2-3 недели может наступить редкий симптом.

"Он очень коварный, первый пациент поразил меня нестыковкой всех симптомов. Сложность была в том, что родители не знали о перенесенном сыном COVID-19. Когда обнаружили положительные антитела, мама сказала, что две-три недели назад у ребенка на несколько часов поднялась температура. Но ему не давали никаких лекарств, просто обильно поили водой. Утром температура была в норме, и мальчик пошел в школу. У этого ребенка "посыпалось" все: пострадали почки, сосуды, случались панические атаки. Сильно воспалился кишечник, ничем не снимался боль в животе. Скакало давление", — сказала она.

Врач рассказала и о других осложнения коронавируса у детей.

"Также через две-три недели могут возникать и бактериальные воспаления, вплоть до сепсиса. Об этой форме осложнения, к сожалению, мало говорят. Девочка-подросток, моя пациентка, переболела COVID-19 легко, а через две недели возникла ангина, которая спровоцировала септическое состояние. После трех дней антибиотикотерапии ребенок потерял сознание и в таком состоянии попал к нам. У девочки оказался сепсис, и мы лечили ее более двух недель", — сообщила Горбань.

Ранее главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий сообщил, что штамм коронавируса "Дельта" оказался значительно мощнее "китайского" начинающего пандемию. Он передается значительно быстрее, чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже сильными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания.

Напомним, в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом "Дельта". Пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

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