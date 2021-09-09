Самая молодая жертва коронавируса: в Киеве от COVID-19 умерла девочка, которой исполнился всего 21 день

Самая молодая жертва коронавируса: в Киеве от COVID-19 умерла девочка, которой исполнился всего 21 день

Ребенка в больницу доставили с повышенной температурой, интоксикацией и задышкой.

В Киеве от коронавирусной инфекции умерла девочка, которой исполнился только 21 день. Младенец стал самой молодой жертвой COVID-19 в Украине.

Об этом со ссылкой на главного врача Киевской детской инфекционной больницы Татьяна Каминская, пишет "Украинская правда. Жизнь".

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Как стало известно, девочку 27 августа доставили в детскую больницу с дыхательной недостаточностью, повышенной температурой и интоксикацией. Медики зафиксировали, что ребенок находился в состоянии, когда кислород через легкие не может попадать в кровь. В медучреждение малышка попала на пятый день после заболевания.

"Девочка была в тот же день заинтубована, сразу подключена к искусственной вентеляции легких, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", — сообщила Татьяна Каминская.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 9 сентября зафиксировали 3663 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 61 человек, 1546 пациентов выздоровели.

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