В Минздраве установили правила для обучения в школах во время карантина

В Минздраве установили правила для обучения в школах во время карантина

При обнаружении коронавируса у одного из учеников весь класс должен пойти на самоизоляцию.

В Министерстве здравоохранения Украины утвердили требования к организации образовательного процесса на период карантина из-за коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс служба МОЗ.

Новыми правилами предусмотрен допуск в учебное заведение по заранее разработанному графику и маршруту, с использованием всех имеющихся входов, чтобы уменьшить количество контактов.

Вход и пребывание в учебном заведении посторонних, в том числе и родителей, разрешается только в средствах индивидуальной защиты после проверки температуры и согласования с руководством учреждения.

В помещение школы можно заходить только при использовании средств индивидуальной защиты, но исключение из этого правила сделано для учеников 1-4 классов, которые могут не пользоваться масками.

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Педагогам рекомендуется использовать в качестве защитных средств щитки. После каждого урока помещения класса необходимо проветривать не менее 10 минут.

При обнаружении коронавируса у одного из учеников весь класс должен пойти на самоизоляцию, а при выявлении у ученика симптомов простудного заболевания он должен надеть маску и быть изолирован, после этого родители и преподаватели принимают решение об обращении к врачу.

Правила Миндрава содержат рекомендации по организации питания в школах, требования к транспорту, который перевозит учеников и требования к обращению с использованными средствами индивидуальной защиты. Ответственность за их выполнение возложена на руководителей образовательных учреждений.

Полный текст положения доступен по ссылке.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение, если регион или город, в котором они расположены, окажется в "красной зоне" карантина.

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