В Минздраве установили правила для обучения в школах во время карантина

При обнаружении коронавируса у одного из учеников весь класс должен пойти на самоизоляцию.
В Министерстве здравоохранения Украины утвердили требования к организации образовательного процесса на период карантина из-за коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в пресс служба МОЗ.
Новыми правилами предусмотрен допуск в учебное заведение по заранее разработанному графику и маршруту, с использованием всех имеющихся входов, чтобы уменьшить количество контактов.
Вход и пребывание в учебном заведении посторонних, в том числе и родителей, разрешается только в средствах индивидуальной защиты после проверки температуры и согласования с руководством учреждения.
В помещение школы можно заходить только при использовании средств индивидуальной защиты, но исключение из этого правила сделано для учеников 1-4 классов, которые могут не пользоваться масками.
Педагогам рекомендуется использовать в качестве защитных средств щитки. После каждого урока помещения класса необходимо проветривать не менее 10 минут.
При обнаружении коронавируса у одного из учеников весь класс должен пойти на самоизоляцию, а при выявлении у ученика симптомов простудного заболевания он должен надеть маску и быть изолирован, после этого родители и преподаватели принимают решение об обращении к врачу.
Правила Миндрава содержат рекомендации по организации питания в школах, требования к транспорту, который перевозит учеников и требования к обращению с использованными средствами индивидуальной защиты. Ответственность за их выполнение возложена на руководителей образовательных учреждений.
Полный текст положения доступен по ссылке.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение, если регион или город, в котором они расположены, окажется в "красной зоне" карантина.