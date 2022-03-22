В России заявили о "неожиданном украинском следе" в пандемии COVID-19 (видео)

В России заявили о "неожиданном украинском следе" в пандемии COVID-19 (видео)

Во время заявления одного из представителей ЛДПР другой не смог сдержать эмоций.

В пандемии коронавируса в России нашли "неожиданный украинский след". К такому выводу пришли депутаты "ЛДПР".

Видео с заявлением Андрея Диденко распространили российские средства массовой пропаганды.

Он говорит, что это было отдельным направлением исследования в украинских биологических лабораториях, финансируемых Пентагоном.

По словам представителя "ЛДПР", деньги выделялись на распространение COVID-19 через "перепончатокрылых, рукокрылых летучих мышей и грызунов".

"Неожиданно мы с вами начинаем наблюдать, что деле распространения коронавируса последние несколько лет проявляется, обнаруживается четко украинский след. Поскольку это было отдельным направлением исследования в этих биологических лабораториях, финансируемых Пентагоном на распространение ковида, всех инфекций SARS, на всех видах перепончатокрылых, рукокрылых летучих мышей, грызунов", — сказал российский депутат.

Во время фантазийного заявления представителя ЛДПР другой не смог сдержать эмоций. И в самом деле смешно.

Отметим, что ложь о биохимических лабораториях в Украине начал еще год назад распространять депутат Виктор Медведчук, а уже последние три недели такие фейки стали разгонять активно россияне.

Между тем, Кремль продолжает распространять фейки о якобы наличии в Украине химико-биологического оружия. И даже собирает Совбез ООН по этому вопросу. Хотя все понимают, что это не более чем попытка оправдать новые ракетные удары или даже применение собственного химического оружия.

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