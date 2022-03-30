На Прикарпатье два медика заплатят почти 90 тысяч за подделку COVID-сертификатов

На Прикарпатье два медика заплатят почти 90 тысяч за подделку COVID-сертификатов

Врачи свою вину признали.

В Ивано-Франковске двое медиков подделывали COVID-сертификаты: прокуратура поддержала обвинение.

Об этом сообщили в прокуратуре Прикарпатья.

Отмечается, что врач-терапевт и руководитель одной из амбулаторий семейной медицины Рожнятовского района вносили ложные данные о якобы вакцинации от коронавируса к электронной системе здравоохранения Украины. Благодаря такой фиктивной иммунизации удалось сгенерировать COVID-сертификат о вакцинации.

Обвиняемые признали свою вину в совершении уголовного преступления. Прокурор направил в суд соглашение о признании виновности, которое судом утверждено. Каждому медику назначено наказание в виде штрафа в размере 42 500 грн.

Как сообщалось, в Минздраве разрешили открывать флакон с COVID-вакциной для одного пациента. То есть им не нужно ждать, пока соберется необходимое количество людей для прививки. Каждая вакцина против COVID-19 содержит определенное количество дозировок. Например, во флаконе вакцины Moderna – 10 доз для первичной прививки и 20 доз для бустера.