Польша отменила все ограничения на въезд из-за COVID-19: карантин не нужен

Польша отменила все ограничения на въезд из-за COVID-19: карантин не нужен

На границе больше не будут требовать показывать свидетельство о прививках.

С понедельника, 28 марта, в Польше полностью отменены ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила в Twitter польская пограничная служба.

Теперь при пересечении границы с Польшей больше не будут требовать показывать свидетельство о прививках, не нужно сдавать анализы на COVID и проходить въездной карантин.

От времени т.д.

Podczas przekraczania granicy не ma juz obowiązku legitymowania się certyfikatami szczepienia, wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 raz odbywania tzw.kwarantanny przyjazdowej. #zgranicy pic.twitter.com/g1x1smb22L -- Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 28 марта 2022

Носить защитные маски тоже больше не обязательно, за их отсутствие в Польше теперь не будут штрафовать. Также с 28 марта прекратит действовать карантин для людей, живущих с инфицированными. Снятие этих ограничений знаменует символический конец пандемии коронавируса в Польше.

Напомним, ранее министр здравоохранения Польши Адам Нидзельский отметил, что единственные места, где придется все же носить маски, – это медицинские учреждения.

Читайте также: