Карантин в Украине: пять регионов покинут "красную" зону

Из красной зоны выйдут Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.
На территории пяти областей с завтрашнего дня, 27 марта, отменят "красную" зону карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 26 марта.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 27 марта 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.
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