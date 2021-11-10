Пік захворюваності на коронавірус в Україні минув — НАН

Натомість смертність від наслідків COVID-19 і зайнятість лікарень продовжують бити рекорди.

Україна подолала пік захворюваності на коронавірус. Про це свідчить зниження кількості позитивних ПЛР-тестів.

Про це на своєму сайті повідомила Національна академія наук України.

Науковці кажуть, що за останні два тижні випадки захворюваності та інтенсивності госпіталізацій припинили зростати, а кількість результатів позитивних ПЛР-тестів за останні 10 днів знизилась на 15%. Зменшилась також і загальна кількість зроблених ПЛР-тестів.

Проте у НАН зазначають, що кількість оприлюднених летальних випадків, попри певне сповільнення, продовжила швидко зростати, перевищуючи наразі максимальне значення попередніх хвиль у півтора раза.

Національна академія наук України

"Хоча нові випадки хвороби та нові госпіталізації все ще не демонструють стійкої низхідної динаміки, на неї можна очікувати у найближчий тиждень, оскільки динаміка кількості позитивних тестів нерідко випереджає два згадані показники", — пояснюють науковці.

У прогнозі НАН також зазначають, що кількість ліжок, зайнятих пацієнтами з підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього, демонструвала зростання, темпи якого, втім, суттєво знизилися.

Нагадаємо, лікарі розповіли, як змінився перебіг коронавірусу в українців і чим небезпечний новий "Дельта"-штам. Зокрема, у хворих можуть бути "незрозумілі стрибки температури", а ускладнення з'являються вже на 6-8 день.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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