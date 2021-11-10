"Нам малюють картинки": у Миколаєві на мітингу псевдолікарка кричала, що коронавірусу немає (відео)

У місті антивакцинатори зібралися на площі.
У Миколаєві на мітингу проти вакцинації "сімейна лікарка" вигукувала, що ніяких ПЛР-тестів робити не потрібно, а лікарів, які вірять в коронавірус, "потрібно вішати".
Момент виступу псевдолікаря показав Володимир Забара в Facebook.
Жінка запевнила, що працює медиком 8 років і ні в який коронавірус не вірить.
"На сайтах МОЗ та інших країн світу таких даних немає. Нам малюють картинки", - заявила вона.
Також жінка розповіла, що ніяких ПЛР-тестів робити не потрібно, а лікарів, які вірять в коронавірус "потрібно вішати".
Вона також зазначила, що її звуть Оксана Валеріївна Винник. Однак в Інтернеті немає інформації, що жінка працює сімейним лікарем в Миколаєві та взагалі про це ім'я немає згадок.
Нагадаємо, що у Рівному антивакцинаторам організували екскурсію у COVID-відділення лікарні.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.