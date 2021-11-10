Замість однієї вакцини зробили іншу: на Рівненщині жінці під час щеплення вкололи не той препарат

Замість однієї вакцини зробили іншу: на Рівненщині жінці під час щеплення вкололи не той препарат

У медустанові кажуть, що помилка сталася на етапі внесення даних.

На Рівненщині жінці під час вакцинації вкололи препарат CoronaVac, в той час як імунізуватися місцева мешканка хотіла AstraZeneca.

Про це пише видання “Рівне 1”.

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Як стало відомо, інцидент стався у місті Сарни. Там місцева мешканка зробила у районній поліклініці вакцину від коронавірусу. Імунізуватись вона хотіла препаратом AstraZeneca, проте замість нього їй вкололи китайську вакцину.

У самій медустанові кажуть, що помилка сталася на етапі внесення даних.

“З перевірки всієї паперової документації та з пояснювальних записках персоналу, який був задіяний у проведенні цієї вакцинації, випливає, що пацієнтці провели імунізацію препаратом AstraZeneca. Зараз у порівнянні всіх залишкових доз вакцини та вакцинованих доз, жодних неточностей не виявили”, — повідомила головна лікарка Сарненського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Максимук.

У свою чергу, пацієнтка, якій вкололи не той препарат, звернулася до поліції. Жінка написала дві заяви: щодо медиків, які нібито допустили недбалість, а також щодо копів, які відразу не хотіли скласти протокол.

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