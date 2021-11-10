"В будь-яку хвилину може померти": в Івано-Франківську рятують 17-річну дівчину, в якої на 95% уражені легені

"В будь-яку хвилину може померти": в Івано-Франківську рятують 17-річну дівчину, в якої на 95% уражені легені

Також у лікарні перебуває троє немовлят.

В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні рятують 17-річну дівчину, в якої на 95% уражені легені. Пацієнтка перебуває у вкрай важкому стані.

Про це розповів генеральний директор медичного закладу Тарас Мельник, пише "Суспільне".

Дівчину перевели з обласної інфекційної лікарні в дуже тяжкому стані. Зараз вона підключена до ШВЛ-апарату.

"У дитини тільки 5% легенів дихають. Вона дуже тяжка. Дитина в будь-яку хвилину може померти", — зазначає Тарас Мельник.

Також у лікарні рятують немовля із COVID-19, його перевели із Косівського пологового будинку. У дитини на другому дні життя діагностували тяжку пневмонію, зараз стан дитини вдалось стабілізувати. У дитячу лікарню із підозрою на коронавірус також госпіталізували двох немовлят із Косова.

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