Чому коронавірус не можна лікувати антибіотиками: пояснила кандидат медичних наук

В першу чергу коронавірусну інфекцію лікують препаратами, які знижують вірусне навантаження.

Антибіотик вбиває мікрофлору та ускладнює перебіг коронавірусу. Так вважає кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського медуніверситету Оксана Кондрин.

Про це медик повідомила "УНН".

За її словами, насамперед коронавірусну інфекцію лікують препаратами, які знижують вірусне навантаження.

“Ми зараз бачимо на практиці, що якщо дуже рано застособувати антибіотики та гормони, то ковід перебігає тяжче. Іноді люди самостійно собі призначають антибіотики, хоча має бути алгоритм. Антибіотик вбиває мікрофлору. Імунна відповідь порушується, а вона дуже важлива на першому етапі лікування. Тобто під час раннього лікування коронавірусу мають бути противірусні, як фактор захисту. Вже тоді, коли нам потрібно „гасити“ гіперреакцію, то призначають гормон”, — зазначила Оксана Кондрин.

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