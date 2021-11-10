Пик заболеваемости коронавирусом в Украине прошел — НАН

Но смертность от последствий COVID-19 и занятость больниц продолжают бить рекорды.

Украина преодолела пик заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствует снижение количества положительных ПЦР-тестов.

Об этом на своем сайте сообщила Национальная академия наук Украины.

Ученые говорят, что за последние две недели случаи заболеваемости и интенсивности госпитализаций перестали расти, а количество результатов положительных ПЦР-тестов за последние 10 дней снизилось на 15%. Уменьшилось также и общее количество сделанных ПЦР-тестов.

Однако в НАН отмечают, что количество обнародованных летальных исходов, несмотря на определенное замедление, продолжило быстро расти, превышая максимальное значение предыдущих волн в полтора раза.

Національна академія наук України

"Хотя новые случаи болезни и новые госпитализации все еще не демонстрируют устойчивой нисходящей динамики, ее можно ожидать в ближайшую неделю, поскольку динамика количества положительных тестов нередко опережает два упомянутых показателя", — объясняют ученые.

В прогнозе НАН также отмечают, что количество коек, занятых пациентами с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него, демонстрировало рост, темпы которого, впрочем, существенно снизились.

Напомним, врачи рассказали, как изменился ход коронавируса в украинцев и чем опасен новый "Дельта"-штамм. В частности, у больных могут быть "непонятные скачки температуры", а осложнения появляются уже на 6-8 день.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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