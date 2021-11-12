Немає сенсу: у ВООЗ розкритикували бустерну дозу та щеплення дітей

Еритрея і Північна Корея досі не почали щеплювати від коронавірусу своїх громадян.
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не схвалює використання бустернеї дози здоровим людям і щеплення дітей від коронавірусу.
Про це він заявив на брифінгу ВООЗ.
"Немає сенсу вводити бустерні дози здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров'я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають свого першого уколу", - сказав він. Та додав, що в державах з низькими доходами громадяни все ще чекають першу дозу вакцини проти коронавірусу.
"Щодня у світі застосовується у шість разів більше бустерних доз, ніж перших уколів у країнах з низькими доходами. Це є неприпустимо, цю ситуацію потрібно змінити", - сказав очільник ВООЗ.
Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогодні Еритрея і Північна Корея досі не почали щеплювати від коронавірусу своїх громадян.
Нагадаємо, у Європі впродовж останнього тижня кількість нових випадків зараження COVID-19 зросла на 7%, а "ковід"-смертей - на 10%.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.