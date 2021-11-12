Немає сенсу: у ВООЗ розкритикували бустерну дозу та щеплення дітей

Немає сенсу: у ВООЗ розкритикували бустерну дозу та щеплення дітей

Еритрея і Північна Корея досі не почали щеплювати від коронавірусу своїх громадян.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не схвалює використання бустернеї дози здоровим людям і щеплення дітей від коронавірусу.

Про це він заявив на брифінгу ВООЗ.

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"Немає сенсу вводити бустерні дози здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров'я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають свого першого уколу", - сказав він. Та додав, що в державах з низькими доходами громадяни все ще чекають першу дозу вакцини проти коронавірусу.

"Щодня у світі застосовується у шість разів більше бустерних доз, ніж перших уколів у країнах з низькими доходами. Це є неприпустимо, цю ситуацію потрібно змінити", - сказав очільник ВООЗ.

Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогодні Еритрея і Північна Корея досі не почали щеплювати від коронавірусу своїх громадян.

Нагадаємо, у Європі впродовж останнього тижня кількість нових випадків зараження COVID-19 зросла на 7%, а "ковід"-смертей - на 10%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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