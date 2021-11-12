В Україні оновили протоколи лікування коронавірусу: що змінилось

Міністерство внесло зміни до протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Міністерство охорони здоров'я оновило протоколи, за якими лікуватимуть коронавірусну інфекцію.
Про це йдеться в указі МОЗ від 11 листопада.
У документі зазначається, що Міністерство внесло зміни до протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", затвердженого наказом МОЗ від 2 квітня 2020 року.
Відтепер для раннього лікування захворювання легкого та середньотяжкого перебігу медики повинні розглянути призначення противірусних препаратів прямої дії для груп ризику та в окремих випадках у відділеннях, які мають досвід застосування, можливо розглянути тривале інфузійне введення стандартного гепарину (під контролем АЧТЧ).
Також у МОЗ опублікували повний протокол лікування COVID-19.
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