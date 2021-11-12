Німеччина повертає безкоштовні тести на коронавірус через рекордну захворюваність

Безкоштовні тести на COVID-19 будуть знову доступні від 13 листопада.

Німеччина від завтра знову запроваджує безкоштовні ПЛР-тести на COVID-19, оскільки рівень зараження сьогодні вже п’ятий день поспіль досягає рекорду.

Про це повідомляє Reutеrs.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я країни Єнс Шпан, заявив, що від 13 листопада, через місяць після введення платних тестів, німці знову матимуть змогу робити тест на коронавірус безкоштовно.

"Ми повинні зробити все необхідне, щоб зламати цей спалах захворюваності", — наголосив Шпан.

Крім того, він зазначив, що підтримує посилення карантинних заходів і для вакцинованих, і для тих, то вже перехворів. Зокрема, кожен повинен мати негативний тест на ковід, аби відвідувати публічні заходи.

Варто додати, що за даними МОЗ Німеччини, повністю вакциновано від COVID більше 67% населення країни. Попри це вже п’ять днів поспіль у країні фіксують рекордні кількості хворих на коронавірус.

Нагадаємо, сьогодні в Німеччині почався карнавальний сезон. Долучитися до веселощів можна було тільки щепленим від COVID-19 або тим, хто нещодавно перехворів.

Новини світу: в Німеччині розпочався карнавальний сезон

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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