Нет смысла: в ВОЗ раскритиковали бустерную дозу и прививку детей

Нет смысла: в ВОЗ раскритиковали бустерную дозу и прививку детей

Эритрея и Северная Корея до сих пор не стали прививать от коронавируса своих граждан.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не одобряет использование бустерной дозы здоровым людям и прививки детей от коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге ВОЗ.

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"Нет смысла вводить бустерные дозы здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут своего первого укола", — сказал он. Но добавил, что в государствах с низкими доходами граждане все еще ждут первой дозы вакцины против коронавируса.

"Ежедневно в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами. Это недопустимо, эту ситуацию нужно изменить", — сказал глава ВОЗ.

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодняшний день Эритрея и Северная Корея до сих пор не начали прививать от коронавируса своих граждан.

Напомним, в Европе на протяжении последней недели количество новых случаев заражения COVID-19 выросло на 7%, а "ковод"-смерть — на 10%.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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