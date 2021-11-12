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Тіла померлих від COVID-19 у чорних пакетах: у Полтаві показали моторошні кадри з моргу (фото 18+)

Тіла померлих від COVID-19 у чорних пакетах: у Полтаві показали моторошні кадри з моргу (фото 18+)

Полтавщина

Усі померлі через COVID-19 були невакциновані.

У Полтаві показали моторошні кадри із тілами покійних з відділення обласного патологоанатомічного бюро. Люди померли через коронавірус

Про це повідомляє видання "Полтавщина". 

На фото, які надали у Полтавській ОДА, видно велику кількість тіл людей, які померли через ускладнення від коронавірусу. Усі трупи у чорних пакетах.

© Полтавщина
Полтавщина

Світлини в ОДА опублікували через те, що місцевих медиків звинувачували у завищеності кількості госпіталізованих через коронавірус. 

© Полтавщина
Полтавщина

Також, як повідомили в Полтавській ОДА, усі померлі через COVID-19 були невакциновані. Там додали, що подібне медичні працівники змушені спостерігати щодня. 

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