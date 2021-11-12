Збільшує ризик смерті та госпіталізації: науковці знайшли зв'язок між COVID-19 та сном

Збільшує ризик смерті та госпіталізації: науковці знайшли зв'язок між COVID-19 та сном

Розлади сну призводять до дефіциту кисню, який необхідний для підтримки клітин і тканин організму.

Синдром обструктивного апное та інші розлади сну, які заважають диханню, можуть призвести до тяжкого перебігу та збільшують ризик померти від COVID-19.

Про це йдеться у новому дослідженні науковців, пише JAMA.

Як зазначають вчені, синдром обструктивного апное сну (СОАС) характеризується зупинками дихання людини, яка спить, і супроводжується сильним хропінням. Ці зупинки переривають надходження кисню в організм та блокують своєчасне виділення вуглекислого газу. Також через це людина часто прокидається, що призводить до поганого сну.

Медики із Клівлендської клініки дослідили 5400 пацієнтів, які нарікали на порушення сну. З них 1900 людей хворіло коронавірусом, їхній середній вік - 56 років. На думку лікарів, ці розлади не впливають на ймовірність заразитись коронавірусом, проте люди із апноє та гіпоксією уві сні мають на 31% більше ризиків госпіталізації та смерті від COVID-19, ніж інші пацієнти.

"Результати показують, що гіпоксія уві сні пов'язана з прогресуванням гіпоксичного інсульту при COVID-19", - зазначають автори дослідження.

Вчені пояснюють це тим, що розлади сну призводять до дефіциту кисню, який необхідний для підтримки клітин і тканин організму.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: у Львові від недуги помер 29-річний чоловік

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання